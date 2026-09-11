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Лавров пошутил о G7: «Она большой называется по недоразумению»

Лавров пошутил о G7: «Она большой называется по недоразумению»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о «Большой семерке». Отвечая на вопрос обозревателя «Известий», он сделал вид, что не понимает, о чём идет речь.

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