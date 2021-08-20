Не только о футболе

843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Крупные надписи: название клуба и главного спонсора, лаконично. Смотрится современно… ну мне понравилось.Россия обыграла С...
  • Лена Мисько
    Не знаю, что могло понравиться в этой формеРоссия обыграла С...
  • Максим Комаров
    А мне очень понравилась эта форма. Даже пожалел, что у нас другой технический спонсор. Хотя, конечно, Вираж был бы пр...Россия обыграла С...

Кто выиграет Кубок Стэнли в 2022 году? Главные претенденты на победу!

Кто выиграет Кубок Стэнли в 2022 году? Главные претенденты на победу!

До начала нового сезона Национальной хоккейной лиги еще почти два месяца, а аналитики беттинг-сферы уже пытаются предсказать исход борьбы за главный трофей – Кубок Стэнли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх