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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Тампа» победила «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Эдмонтона»

«Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:2), «Тампа» – «Ванкувер» (4:1), «Флорида» справилась с «Коламбусом» (4:3), «Миннесота» была сильнее «Сент-Луиса» (4:1), «Эдмонтон» противостоит «Филадельфии».

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