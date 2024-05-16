На стадионе "Динамо" в Барнауле снова разрешили играть в футбол. Когда первый матч?

Комиссия ФНЛ вынесла положительное решение Комиссия ФНЛ провела очередное заседание по оценке качества футбольного поля барнаульского стадиона "Динамо" и разрешила проводить на нем матчи, сообщила пресс-служба клуба.
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