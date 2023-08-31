«Есть преемник»: Кадыров послал четкий сигнал, заговорив о своей смерти

Мерзко это пиариться на своей же смерти

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лина любимцева

С какого это кондычка Кадыров "умрет"? САМИ ОНИ СДОХНУТ!! А Рамзану Кадырову здоровья, удачи во всем ему и его замечательной семье, и долгих лет жизни!!!