Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров допустил возможность своей скоропостижной кончины. Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина всколыхнула всю Россию.
«Есть преемник»: Кадыров послал четкий сигнал, заговорив о своей смерти
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мерзко это пиариться на своей же смерти
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11 час.
лл
лина любимцева
С какого это кондычка Кадыров "умрет"? САМИ ОНИ СДОХНУТ!! А Рамзану Кадырову здоровья, удачи во всем ему и его замечательной семье, и долгих лет жизни!!!
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8 час.
Виталий Кирпиченко
Приемника надо готовить -- это факт. Но Кадырову рано покидать важный для россии пост Президента своей республики.
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1 мин.
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