Сенатор Ковитиди призвала СБ ООН рассмотреть инцидент с украинским кораблем в Черном море

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива как часть системных провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.