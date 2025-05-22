В центре Смоленска отключили горячую воду

Капремонт магистральной теплосети смоленский филиал экс-«Квадры» мотивировал грядущим отопительным сезоном Для замены участка сети «Смоленской генерации» на улице Воробьева областного центра потребуется временное ограничение горячей воды у местных жителей – с позавчера и по 29 июня этого года.
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