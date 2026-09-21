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Адиев о «Зените»: «Витцель, Халк и Малком делали разницу со всеми соперниками. Клубу трудно без подобных трансферов. Нужны новые игроки, чувствующие жажду крови к трофеям»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев считает, что нынешнему «Зениту» не хватает топ-игроков.

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