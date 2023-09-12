Два частных дома сгорели под Иркутском

Вечером 11 сентября в селе Хомутово Иркутского района полностью сорели два жилых дома и кладовка. Из-за плотной застройки повреждена обшивка третьего жилого дома и пластиковые детали автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.