Президент обратился к участникам Всероссийского женского форума

Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, без них нельзя представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, госуправление.
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