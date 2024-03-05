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Парламентская газета

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Президент обратился к участникам Всероссийского женского форума

Президент обратился к участникам Всероссийского женского форума

Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны, без них нельзя представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, госуправление.

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