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Закон, порядок, государство

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Артисты фронтовой бригады Южного военного округа выступили перед бойцами добровольческого подразделения в ЛНР

Артисты фронтовой бригады Южного военного округа выступили перед бойцами добровольческого подразделения в ЛНР

В ходе концерта артисты впервые исполнили для зрителей новую песню, посвященную подвигу российских пограничников на КПП «Суджа» в Курской области, которые сдерживали превосходящие силы ВСУ в приграничном районе в августе этого года.

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