В воронежском доме, пострадавшем от дрона ВСУ, заменят 83 окна

В воронежском многоквартирном жилом доме после падения украинского дрона придется заменить 83 окна. Работы проведут в Левобережном районе города, как сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Сергей Петрин.
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