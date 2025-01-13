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Кавалеристы Второй мировой: североафриканские спаги Франции, 1940 (часть 1)

Кавалеристы Второй мировой: североафриканские спаги Франции, 1940 (часть 1)

Предыдущий мат-л: Кавалеристы Второй мировой. Мифы Вульки Венгловой, 1939 г В годы Второй мировой войны сухопутные войска Франции, потерпевшие быстрый катастрофический разгром в мае-июне 1940 г.

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