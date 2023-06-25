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Лавров охарактеризовал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе России как «бурный поток сознания»

Лавров охарактеризовал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе России как «бурный поток сознания»

Перепиши эту статью и разбей на абзацы Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о якобы исходящей от российской стороны ядерной угрозе «бурным потоком сознания».

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