В Магнитогорске студентку будут судить за взятку преподавателю

В Челябинской области перед судом предстанет жительница Башкирии, обвиняемая в даче взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы республики Башкортостан.
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