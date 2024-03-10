В Магнитогорске студентку будут судить за взятку преподавателю

В Челябинской области перед судом предстанет жительница Башкирии, обвиняемая в даче взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы республики Башкортостан.