РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Ну вот стрельба из оружия теперь хулиганство,а не покушение на убийствоПять человек пост...
  • Вик Норд
    Гниды,пособники пассивных,и активных западных экстремистов...Позор, подлость и...
  • Ливень
    интересно а какие (возможные) террористические атаки будут на этом поганом туманном островке и в северо недоамериканс...Посольство США в ...

В Магнитогорске студентку будут судить за взятку преподавателю

В Магнитогорске студентку будут судить за взятку преподавателю

В Челябинской области перед судом предстанет жительница Башкирии, обвиняемая в даче взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы республики Башкортостан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх