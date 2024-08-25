Яна Поплавская высказалась об аресте Павла Дурова

Актриса и активистка Яна Поплавская прокомментировала ситуацию с арестом Павла Дурова в Париже. В своем телеграм-канале она поделилась мнением о перспективах создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм», которому во Франции может грозить до двадцати лет лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии