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Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Госдума приняла законы об ограничительных мерах для скрывающихся от исполнения наказания релокантов. «Речь идёт об экстремистах, предателях нашей Родины, тех, кто годами пытается сделать всё для того, чтобы разрушить наше государство, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, при этом скрывается от наказания в других государствах», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

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