«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию

Осенью в главном еврокубковом турнире примут участие «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и «Спарта». В последнем раунде квалификации швейцарская команда одержала победу над «Галатасараем» (3:2, 1:0), австрийская – над киевским «Динамо» (2:0, 1:1), а чешская – над «Мальме» (2:0, 2:0).