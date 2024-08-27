«Зальцбург», «Янг Бойз» и «Спарта» вышли в основной этап ЛЧ через квалификацию

Осенью в главном еврокубковом турнире примут участие «Янг Бойз», «Ред Булл Зальцбург» и «Спарта». В последнем раунде квалификации швейцарская команда одержала победу над «Галатасараем» (3:2, 1:0), австрийская – над киевским «Динамо» (2:0, 1:1), а чешская – над «Мальме» (2:0, 2:0).
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