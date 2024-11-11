NYT: Трамп начнет еще яростнее преследовать оппонентов, чем в первый срок

Избранный лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп после вступления в должность начнёт притеснять всех тех, кто пытался оппонировать ему во время предыдущего электорального цикла, информирует издание New York Times.
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