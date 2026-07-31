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Живая Кубань

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Трагедия в лагере на Кубани: Бастрыкин взял на контроль дело о получившей тяжелую травму из-за халатности вожатых 12-летней девочке

Трагедия в лагере на Кубани: Бастрыкин взял на контроль дело о получившей тяжелую травму из-за халатности вожатых 12-летней девочке

Трагедия в лагере на Кубани: Бастрыкин взял на контроль дело о получившей тяжелую травму из-за халатности вожатых 12-летней девочкеГромкое дело о травмировании ребёнка в детском лагере в станице Крыловской Краснодарского края дошло до самого высокого уровня.

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