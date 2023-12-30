В свете нападений на мирных жителей Донбасса и Белгорода, атак на Крым и обстрелы гражданской инфраструктуры Украине следует запретить иметь свои войска.
В Крыму предложили запретить Украине иметь свою армию
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Запретить Украине иметь свою армию. Кто на это пойдёт ООН-США? Когда то запрещено было и Японии, но сегодня это все уже забыли. "У" быть не должно, а иначе будет так как уже было и как сегодня стало.
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