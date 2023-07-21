ВА

Виктор Александров

Ельцин Центре «зло – это Россия, а добро - западная демократия». Кто мешает сделать наоборот? В статье прямо указано, кто мешает: в его попечительский совет входят влиятельные чиновники, в том числе министр обороны РФ Сережа Шойгу и губернатор Свердловской области Женя Куйвашев, а также Швыдкой, Крашенинников и, по некоторым сведениями числится Чубайс, хоть и не занимает никаких должностей. И ещё: «Учредителем центра выступает администрация президента РФ, её глава Антон Вайно возглавляет попечительский совет. В 2017 году Ельцин Центр был удостоен премии «Европейский музей года»[8]. В конце февраля 2022 года Вайно попал под санкции Евросоюза из-за признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР[16]. Чиновник владеет 2-этажным зданием (454,2 м²) на Клязьминском водохранилище в Мытищинском районе Подмосковья. Ранее жилой объект принадлежал туристическому пансионату, а затем собственником стало ООО «Клязьма-Хаус-6», в числе учредителей которого указано ООО «Третий причал». В свою очередь, «причалом» владеют холдинговая компания «Гута» и кипрский офшор Tekilina Investment ltd. Согласно Архиву Пандоры, являлся владельцем или имел связь с офшорной компанией[25]». [Википедия]. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.