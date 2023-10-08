В АТОР сообщили, что облет Иордании для рейсов из РФ в Египет непроблематичен

Данных о сбоях в расписании полетов в Египет на фоне происходящего в Израиле еще не поступало, но при необходимости облет Иордании не составит сложностей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
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