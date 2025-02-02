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Агентства USAID больше нет: Против кого удар Трампа и чего ждать России

Агентства USAID больше нет: Против кого удар Трампа и чего ждать России

Аналитики оценивают закрытие Трампом Агентства США по международному развитию (USAID)В России весьма позитивно восприняли новость о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

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