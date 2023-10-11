Глава ФСБ: США и Британия дестабилизируют обстановку в Афганистане

Британские и американские спецслужбы играют ключевую роль в дестабилизации обстановки в Афганистане, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников Такое заявление он сделал в ходе заседания СОРБ в Баку.
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