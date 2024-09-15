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Враг загоняет под воду крымскую «дорогу жизни»

Враг загоняет под воду крымскую «дорогу жизни»

Конгресс США предупредил Китай, чтобы тот даже не думал помогать нам строить защищённый от ударов противника дублёр моста через Керченский пролив Поразительный, на первый взгляд, законопроект H.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Конгрессу хотелось бы напомнить,а особенно Ходжесу.Посейдоны если к вам послать,то это будет нарушение экологии.Надо сделать проще.Есть в космосе тяжёлая платформа с ядерным двигателем.И такое у России имеется,если кто не знает.Она собирает космический мусор и соответственно его уничтожает.А что если все западные спутники,отсеять нужные и не нужные и отправить их в дальний космос,или столкнуть в низ с орбиты.Хотелось видеть,как их ракеты будут летать?НАТО-вские.
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2 час.
TF
Tatyana Fedotova
Сразу надо было тунель стоить
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1 час.
Aнатолий Райков
Ходжес,ты в курсе что с твоими ракетами станет,Вот и все НАТО-цы харахорятся.Надо наши возможности знать.И не удивлюсь,что Наглобританию смоет и США не будет.  https://rutube.ru/video/abdb4950a570ca05cf14d901d014a6df/?t=79&amp;r=plwd
🚀 Космический ядерный буксир «Зевс» дополнит систему ПВО России 🚀
RUTUBE
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1 час.

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