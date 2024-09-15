Враг загоняет под воду крымскую «дорогу жизни»

Aнатолий Райков

Конгрессу хотелось бы напомнить,а особенно Ходжесу.Посейдоны если к вам послать,то это будет нарушение экологии.Надо сделать проще.Есть в космосе тяжёлая платформа с ядерным двигателем.И такое у России имеется,если кто не знает.Она собирает космический мусор и соответственно его уничтожает.А что если все западные спутники,отсеять нужные и не нужные и отправить их в дальний космос,или столкнуть в низ с орбиты.Хотелось видеть,как их ракеты будут летать?НАТО-вские.