Россия и Саудовская Аравия отработали на славу. Байден слил резервы

по ходу кукловоды проскочили фазу удобного пополнения на скидосах. далее будет только дороже. и никакие крики о зеленой Э никого не остановят. ибо народы наелись. промывание моСХа, как подавление сознания возможно до определенного предела, далее возникает стена бытия, об которую можно и башку разбить...

Вик Норд

У вас прям как 90-х...,голодные пенсионеры,с мизерной пенсией,которую не платят(задерживают)роются в помойках,стоят на паперти с протянутой рукой,Вы не сгущаете краски,любезный?А олигархи(капиталисты)такова их природа,и сущность,НИКОГДА не нажрутся,будьте покойны... .Пока не изменим конституционный строй,вернуть то не получится...,а вот ручонки шаловливые прижать пора!