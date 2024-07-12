Даже кисточка может быть оружием в руках Чжечжи — свежая утечка по Wuthering Waves В...

Даже кисточка может быть оружием в руках Чжечжи — свежая утечка по Wuthering WavesВ сеть утекли демонстрационные ролики со способностями двух новых игровых персонажей популярного трехмерного экшена Wuthering Waves, которые будут доступны в будущем обновлении.