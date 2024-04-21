Самарские леса будут опрыскивать от вредителя

В течение всего мая в Самарской области планируют провести масштабную санитарную обработку лесов. Для этого будут использовать авиацию, которая распыляет инсектицид против непарного шелкопряда - злостного вредителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии