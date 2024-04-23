На пляжах Ялты под туристов решено не класть режущее и колющее

Власти курортного города озаботились подсыпкой прибрежных зон, которые до этого поправляли щебенкой. Глава Ялты Янина Павленко рассказала: «Рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха».