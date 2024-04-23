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На пляжах Ялты под туристов решено не класть режущее и колющее

На пляжах Ялты под туристов решено не класть режущее и колющее

Власти курортного города озаботились подсыпкой прибрежных зон, которые до этого поправляли щебенкой. Глава Ялты Янина Павленко рассказала: «Рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха».

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