На пляжах Ялты под туристов решено не класть режущее и колющее

Власти курортного города озаботились подсыпкой прибрежных зон, которые до этого поправляли щебенкой. Глава Ялты Янина Павленко рассказала: «Рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха».
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