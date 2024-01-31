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Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу

«Искусственный интеллект попытался «восстановить» Мону Лизу – и фон получился еще более странным»: Джоконда жила на другой планете - или в будущем, пишет Daily Star«Самая известная картина в мире была «восстановлена» в первоначальном виде с помощью искусственного интеллекта, но, похоже, это оставило больше вопросов, чем ответов.

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