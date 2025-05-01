Nvidia просит правительство США смягчить правила экспорта графических процессоров с искусственным интеллектом

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в очередной раз призвал правительство США пересмотреть введенные предыдущей администрацией ограничения на экспорт процессоров искусственного интеллекта, утверждая, что эти правила мешают американским компаниям полноценно участвовать на мировых рынках, сообщает Bloomberg.