Nvidia просит правительство США смягчить правила экспорта графических процессоров с искусственным интеллектом

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в очередной раз призвал правительство США пересмотреть введенные предыдущей администрацией ограничения на экспорт процессоров искусственного интеллекта, утверждая, что эти правила мешают американским компаниям полноценно участвовать на мировых рынках, сообщает Bloomberg.
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