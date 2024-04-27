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Самые красивые в мире женщины: фальшивые черкешенки, которые выступали в цирках 19 века

Самые красивые в мире женщины: фальшивые черкешенки, которые выступали в цирках 19 века

Красота черкесских женщин в 19 веке считалась легендарной во всем мире. Говорили, что черкесские красавицы с волосами «мяскими как мох» пленяют своей прелестью и пользуются огромным спросом в гаремах восточных владык.

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