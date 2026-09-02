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Царьград

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Правительство РФ выделило Крыму 2,2 млрд рублей на зарплаты

Правительство РФ выделило Крыму 2,2 млрд рублей на зарплаты

Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для частичной компенсации расходов на зарплаты.

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