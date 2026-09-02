Правительство РФ выделило Крыму 2,2 млрд рублей на зарплаты

Республике Крым выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для частичной компенсации расходов на зарплаты.
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