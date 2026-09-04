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Царьград

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Politico: Военный врач США изучает связь вакцин с 28 смертями

Politico: Военный врач США изучает связь вакцин с 28 смертями

В США расследуют возможную связь между вакцинацией от COVID-19 и смертями среди военных. Военный врач Тереза Лонг изучает более 2,5 тыс.

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