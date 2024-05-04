На 73 году скончался тренер сборной Самарской области Юрий Дьячков

Его воспитанники защищали честь страны на международных соревнованиях.В субботу, 4 мая, в возрасте 72 лет скончался старший тренер сборной Самарской области по греко-римской борьбе Дьячков Юрий Анатольевич.
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