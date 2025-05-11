Военкор сообщил о пропавшей без вести в районе границы с Россией группе ВСУ

Военкор Рожин сообщил о пропавшей без вести на границе с Россией группе ВСУ Военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале сообщил о том, что группа бойцов Вооруженных сил Украины пропала без вести в районе границы с Россией.
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