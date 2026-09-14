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Фестиваль-конференция «Кремль — детям» пройдет 16–18 сентября

Фестиваль-конференция «Кремль — детям» пройдет 16–18 сентября

XIV Всероссийский фестиваль-конференция «Кремль — детям» пройдет 16 сентября в Музеях Московского Кремля, а 17 и 18 сентября — в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике.

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