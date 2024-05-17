Челябинский студент изобрел биоупаковку из водорослей

Фото: иллюстративное Магистрантом экологического факультета ЧелГУ Сергеем Марининым изобретен так называемый альгокартон — это разлагаемая биоупаковка, в основе которой лежат планктонные водоросли с необходимой эластичностью и прочностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии