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Регион 29

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Жительницу Котласа оштрафовали за взятку новогодними подарками

Жительницу Котласа оштрафовали за взятку новогодними подарками

Женщина за подарки подписала акт ввода в эксплуатацию узла учета, который не соответствовал проектной документации.

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