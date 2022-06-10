Пакистан на пороге хаоса

Имран Хан начал борьбу за возвращение во власть В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана выбрала главой правительства страны президента Пакистанской мусульманской лиги Шехбаза Шарифа, ставленника начальника штаба пакистанской армии генерала Баджвы.
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