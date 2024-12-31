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Ученые обнаружили структурные различия мозга у подростков, начавших употреблять психоактивные вещества до 15 лет

Ученые обнаружили структурные различия мозга у подростков, начавших употреблять психоактивные вещества до 15 лет

Исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения (NIH), показало, что подростки, начавшие употреблять психоактивные вещества до 15 лет, имеют заметные структурные различия в мозге по сравнению со сверстниками.

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