Ученые обнаружили структурные различия мозга у подростков, начавших употреблять психоактивные вещества до 15 лет

Исследование, проведенное Национальными институтами здравоохранения (NIH), показало, что подростки, начавшие употреблять психоактивные вещества до 15 лет, имеют заметные структурные различия в мозге по сравнению со сверстниками.
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