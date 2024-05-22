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Миграция как катализатор нацизма

Миграция как катализатор нацизма

Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" В России инокультурные мигранты из Средней Азии и Закавказья, не желающие ассимилироваться и принимать русскую культуру, формируют в нашей стране иную нацию, претендующую на территорию, на которой русские живут испокон веков Мы часто путаем нацизм и фашизм.

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Комментарии
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Геннадий
Автор чуть мозг не взорвал. А кончилось все в двух предложениях и вашим и нашим. Я правильно понял, что те кто приехал раньше в Россию, пусть живут, а кто ещё приедет тому рабочие визы. Только почему те кто уже здесь начали вести себя как хозяева? Они уже претендуют на территорию в России. А про фашизм и национализм, мы и так знаем из истории Великой отечественной. Не надо допускать в страну пришлых, на их условиях.
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