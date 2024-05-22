Миграция как катализатор нацизма

Геннадий

Автор чуть мозг не взорвал. А кончилось все в двух предложениях и вашим и нашим. Я правильно понял, что те кто приехал раньше в Россию, пусть живут, а кто ещё приедет тому рабочие визы. Только почему те кто уже здесь начали вести себя как хозяева? Они уже претендуют на территорию в России. А про фашизм и национализм, мы и так знаем из истории Великой отечественной. Не надо допускать в страну пришлых, на их условиях.