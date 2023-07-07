НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

Виктор Луговой

И вес за полкило. И баланс молотковый на черен. Уже толком не нож, ещё толком не пистоль, - эргономика ни туда ни сюда. А партия учит, что универсальность не окупается. Всяко лучше будет иметь отдельно пистоль (СП-4? - да пусть хоть ПСС) и отдельно нож. Это раз. Кстати, об однозарядности... Без нормально спроектированной опоры на руку, с формально ножевой базой, точность выстрела под сильнейшим вопросом. Необходимость делать второй (третий, четвёртый...) выстрел просто кричит, - а ну как шпицназер при исполнение комплекса "снятие часового" тупо промазал? Это два. Утеря отдельного ножа - это утеря ножа. Утеря отдельного пистоля - это утеря пистоля. Утеря же НРС - это утеря ножа и пистоля в одном флаконе. Это три.