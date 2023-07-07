БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

НРС-2 (нож разведчика стреляющий), разработанный тульскими оружейниками для применения военнослужащими разведывательно-диверсионных спецподразделений Советской армии, является одним из эксклюзивов эпохи СССР.

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Комментарии
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Виктор Луговой
И вес за полкило. И баланс молотковый на черен. Уже толком не нож, ещё толком не пистоль, - эргономика ни туда ни сюда. А партия учит, что универсальность не окупается. Всяко лучше будет иметь отдельно пистоль (СП-4? - да пусть хоть ПСС) и отдельно нож. Это раз. Кстати, об однозарядности... Без нормально спроектированной опоры на руку, с формально ножевой базой, точность выстрела под сильнейшим вопросом. Необходимость делать второй (третий, четвёртый...) выстрел просто кричит, - а ну как шпицназер при исполнение комплекса &quot;снятие часового&quot; тупо промазал? Это два. Утеря отдельного ножа - это утеря ножа. Утеря отдельного пистоля - это утеря пистоля. Утеря же НРС - это утеря ножа и пистоля в одном флаконе. Это три.
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