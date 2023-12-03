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Купер о Василевском после 1:8 от «Далласа»: «По-прежнему лучший вратарь в мире. Он восстанавливает свои силы после долгой паузы»

«Тампа» была разгромлена техасцами в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь, пропустивший 6 шайб после 25 бросков, был заменен после двух периодов.

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