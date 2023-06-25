Сергей Сафронов признался, что пропустил первые 12 лет жизни своей дочери

Сергей Сафронов впервые стал отцом 12 лет назад. Однако рождение дочери выпало на сложный жизненный период иллюзиониста, поэтому он совсем не помнит, как росла и взрослела его наследница.
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