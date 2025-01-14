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Царьград

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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве: ракета запущена из Йемена

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве: ракета запущена из Йемена

В центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, прозвучали сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля подтвердила, что тревога вызвана запуском ракеты из Йемена.

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