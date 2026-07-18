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Жилые дома повреждены в селе у Котовска Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ

Жилые дома повреждены в селе у Котовска Тамбовской области из-за атаки БПЛА ВСУ

В селе Кузьмино-Гать неподалёку от города Котовска Тамбовской области четыре жилых дома получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ, сообщил глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов.

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