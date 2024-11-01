Блогеров вносят в реестр

1 ноября вступит в силу порядок регистрации владельцев блогов с более чем 10 тысячами подписчиков. В соответствии с этим порядком, в течение трех дней после набора 10 тысяч подписчиков владельцам пабликов и каналов надлежит направить в Роскомнадзор название паблика и адрес страницы, а также фамилию, имя и отчество ее создателя, телефонный номер и адрес электронной почты.