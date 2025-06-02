США приостановили давление на Иран

Белый дом распорядился приостановить действия, связанные с введением новых санкций против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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